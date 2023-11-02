Согласно поправке к закону о лекарственных препаратах, в Азербайджан будут ввозиться только качественные лекарственные препараты из надежных источников и произведенные на надежных предприятиях.

Как сообщает АПА, об этом сказал в беседе с журналистами министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

При этом он отметил, что форма электронного рецепта составлена, а его применение начато в ряде больниц и поликлинических учреждений в качестве пилотного проекта:

«Надеюсь, что с 1 января электронные рецепты будут применяться по всей стране. В декабре запланировано крупное мероприятие по этому поводу. На этом мероприятии общественности будет разъяснено, насколько электронный рецепт полезен как медицинским работникам, так и фармацевтам и общественности, а также будет изложен порядок использования приложения».