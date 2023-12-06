Казахстан сократит добычу нефти с января 2024 года, обязательства республики в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки.

Как передает «Спутник Казахстан», об этом сообщило министерство энергетики республики.

«Министерство энергетики Казахстана сообщает: Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке. Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября. Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки», — отмечается в сообщении.

Министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи нефти.

«Рассматриваются приемлемые варианты и объемы сокращения», — добавили в ведомстве.

Добыча нефти в Казахстане по итогам января — октября составила 74,8 млн тонн.

На встрече 30 ноября несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года.