Альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации. Об этом сообщили делегаты агентству Bloomberg.

Это решение дополнит продление Саудовской Аравией действия своих добровольных ограничений также на 1 млн баррелей, о чем ранее заявлялось как о цели переговоров.

«Если эти цифры подтвердятся, это покажет, что ОПЕК+ хочет сохранить контроль над нефтяным рынком. Альянс продолжает занимать активную позицию, учитывая вероятное сезонное ослабление спроса в начале 2024 года», — сказал аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

По словам Стауново, ключевые подробности о сокращениях до сих пор отсутствуют. Не было сразу ясно, как сокращения будут распределены между членами, а также как сокращение экспорта России на 300 тыс. баррелей в день повлияет на новые итоговые показатели.