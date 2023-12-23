Уругвайский футболист Луис Суарес перешел в американский клуб «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Телеканал ESPN ранее сообщал, что контракт с Суаресом будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Ранее в «Интер Майами» перешли три бывших футболиста «Барселоны»: аргентинский нападающий Лионель Месси, испанский полузащитник Серхио Бускетс и испанский защитник Жорди Альба. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший «Барселону».
Суаресу 36 лет, последним клубом уругвайца был бразильский «Гремио». Ранее он играл за уругвайский «Насьонал», испанские «Атлетико» и «Барселону», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген».
За «Барселону» форвард выступал с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным победителем суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 40 голами.
За сборную Уругвая Суарес провел 137 матчей, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година — 161). Суарес забил 68 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки. (sportmail.ru)