Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассматривает возможность ухода из клуба по завершении сезона.

49-летний специалист не всем доволен в парижской команде. В частности, у него не очень хорошие отношения со спортивным директором Леонардо.

Прошлым летом аргентинец просил Леонардо провести чистку состава и пригласить новичков на ключевые позиции, однако эти просьбы удовлетворены не были.

Приглашение Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннаруммы были инициативой руководства «ПСЖ», а не тренера. Ему пришлось начинать сезон с почти 30 игроками в составе.

В январское трансферное окно Почеттино хотел усилить среднюю линию хавбеком Танги Ндомбеле, на что Леонардо дал понять тренеру, что клуб сможет подписать хавбека «Тоттенхэма», только если уйдет кто-то из полузащитников парижан. Этого не произошло, Ндомбеле в итоге присоединился к «Лиону».

Результаты «ПСЖ» также не радуют боссов клуба. В чемпионате команда лидирует с солидным преимуществом, однако вылетела из Кубка страны уже в 1/8 финала.

Поэтому будущее Почеттино во многом зависит от выступления в Лиге чемпионов. В случае, если «ПСЖ» проиграет «Реала» в 1/8 финала, тренера могут уволить, не дожидаясь окончания сезона. (sports.ru)