Прячьтесь, кто может: «британцы» наступают

Вот тебе бабушка и «Юрьев день». Не знаю, как там насчет эфемерной бабушки и непонятного Юрия, но, судя по всему, азербайджанцев ждут нелегкие времена.

Ну как азербайджанцев, вся планета в ожидании «Юрия», но, вполне понятно, что нас интересует наша страна. Как говорил Эрик – сын олигарха и владельца крупного медиахолдинга из фильма «Игрушка», французов интересует лишь судьба французов.

Почти два года население Земли пытается побороть заразу под названием COVİD-19. Согласитесь, что идет борьба не на жизнь, а на смерть.

Судя по тому, что происходит в мире, «венцу природы» особо похвастаться нечем. Учитывая то обстоятельство, что таких «венцов» и в Азербайджане больше, чем надо, приходится констатировать следующее.

Как говорил Ельцин в ходе совместной конференции с Биллом Клинтоном, «вы провалились». Что он имел в виду, было не совсем понятно, но человек сегодня оказался беспомощным перед вирусом. Да, никто не спорит, что ученые планеты предпринимают все усилия, чтобы раз и навсегда покончить с этой заразой. Но не тут то было.

Встречайте: мутированный вирус под названием «британский штамм». Кстати, и он уже в Азербайджане.

В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа «Sars Cov-2» в 3 образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).

Вот уж точно. Не понос, так диарея. Резюмируя сказанное, с прискорбием приходится сказать следующее: граждане Азербайджана, погуляли и хватит. Пора возвращаться под «домашний арест». «Британцы» наступают.

Кстати, я вовсе не уверен, что «британскими причудами» все закончится. В мире много стран, и пресловутые штаммы могут назвать и «аргентинскими», и «папуасскими», и даже штаммами из Антарктиды.

Дело не в этом. Проблема в том, что кафе, рестораны, забегаловки, возможно, будут закрыты на неопределенный период. И люди будут покидать свое жилье всего лишь на три часа. В лучшем случае.

Боюсь показаться оппозиционером, но такое впечатление, что эта «зараза» играет только в одни ворота…