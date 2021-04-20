Противостояние Украины и России приобретает гастрономический характер

Россия выдает желаемое за действительное, когда заявляет о российском происхождении борща. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, пишет РИА «Новости».

«Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет», — сказал Ткаченко.

Он выразил уверенность, что мир признает борщ украинским национальным блюдом.

«Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!» — заключил Ткаченко.

До этого борщ оказался в списке десяти российских блюд, вошедших в историю, по версии интернет-платформы «Google искусство и культура».

Также в материале уточняется, что изначально суп готовили с борщевиком, который со временем был заменен другими ингредиентами, а название «борщ» стало собирательным для супов с кислым вкусом.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом.