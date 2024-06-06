Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. Его слова приводит «Азертадж».

«Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд… Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это – проявления братства».