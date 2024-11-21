Конфликт в Украине после удара западным оружием по РФ приобрел глобальный характер.

Как передает #, об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

«Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер», — сказал он.

По его словам, российская ПВО отразила атаки западными дальнобойными ракетами, и противник не смог достигнуть поставленных целей.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки, — заявил глава государства. — В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты», — отметил Путин.

По его словам, США и их союзники по НАТО решением применять дальнобойные ракеты по российской территории, продолжили курс на эскалацию.

«Продолжая курс на эскалацию, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно», — подчеркнул глава РФ.