Парижане, протестующие против пенсионной реформы, заполонили парижскую штаб-квартиру конгломерата LVMH, призывая богатых сограждан финансировать государственную пенсию. Об этом пишет Reuters.

Более 100 протестующих зашли в вестибюль здания на авеню Монтень. Часть из них поднялась на эскалаторе, ведущем на верхние этажи. Многие остались снаружи, размахивая флагами профсоюза железнодорожников Sud Rail.

«Если вам нужны деньги для финансирования пенсий, возьмите их из карманов миллиардеров», — сказал Фабьен Вильедье, представитель профсоюза Sud Rail.

С середины января профсоюзы Франции проводят забастовки и марши в знак протеста против планов президента Франции Эммануэля Макрона повысить установленный законом пенсионный возраст.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор LVMH миллиардер Бернар Арно часто становится объектом внимания во время протестов во Франции.(«Газета.Ru»)