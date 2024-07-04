За несколько недель до земельных выборов в Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает Bild.

Офис социал-демократов в Саксонии расположен в старом городе Дрездена, здание находится рядом с местным парламентом на реке Эльба.

Инцидент произошел еще в конце июня, тогда полицейские обнаружили пулевые отверстия в окнах на третьем этаже, однако известно об этом стало только сейчас.

«Согласно результатам расследования, повреждения могли быть нанесены огнестрельным оружием. Однако сами пули пока не найдены», – сообщил представитель полиции Карстен Эгер.

По информации правоохранителей, отверстия в стекле соответствуют калибру около пяти миллиметров. Расследование инцидента взяла на себя служба государственной безопасности Германии.

«Сам факт, что пока нельзя исключить политический мотив такого преступления, побудил нас рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер безопасности. Но ясно одно: нас не запугать ни при каких обстоятельствах», – сказал лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Гоманн.