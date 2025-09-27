Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал аннулирование его визы Госдепартаментом США и предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он написал об этом 27 сентября на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке», — написал он.

Президент Колумбии добавил, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права. По его словам, об этом свидетельствует аннулирование его визы из-за призыва к США и Израилю не поддерживать геноцид.