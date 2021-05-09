Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального

Сотрудники полиции начали поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, предположительно пропавшего на охоте. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщили российские информагентства. До назначения на пост главы местного Минздрава в ноябре 2020 года Мураховский занимал пост главврача городской клинической больницы скорой медпомощи № 1 (БСМП-1), куда после отравления в августе минувшего года доставили российского оппозиционера Алексея Навального.

В управлении МВД России по Омской области уведомили, что ведутся поиски «жителя Омска 1971 года рождения», который уехал «в лесной массив» с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле. В операции задействованы силы полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается прибытие сотрудников МЧС и волонтеров.

«Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию», — пояснили в МВД.

До этого, в течение двух месяцев один за другим скончались два врача, оказывавшие помощь политику после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.

Так, 26 марта умер от последствий перенесенного в декабре 2020 года инсульта 63-летний Рустам Агишев, заведовавший отделением травматологии и ортопедии БСМП-1. До этого, 4 февраля, от сердечного приступа скончался 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин. (DW)