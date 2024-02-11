С официального российского интернет-портала правовых актов исчез законопроект Министерства обороны о повышения возраста демобилизации. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ». Сейчас при попытке найти законопроект на сайте появляется надпись «Проект удалён. Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Документ был опубликован 8 февраля. В нём Минобороны предлагало установить единый предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время — 70 лет для высших офицеров и 65 лет – для всех остальных военнослужащих.

Минобороны объясняло необходимость такого закона тем, что сейчас для заключивших контракты до 24 июня 2023 года не прописан предельный возраст пребывания на службе. В пояснительной записке к проекту было указано, что так можно «обеспечить необходимый уровень укомплектованности вооружённых сил России». (svoboda.org)