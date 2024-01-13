В Армении пропал военнослужащий. Как передают армянские СМИ, по сообщению минобороны по пути с боевой позиции к месту постоянной дислокации связь с военнослужащим была прервана.

«13 января в крайне неблагоприятных погодных условиях по пути с боевой позиции к месту постоянной дислокации была прервана связь с военнослужащим N-ской воинской части обороны Республики Армения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на сильный снег и туман. Принимаются все необходимые меры для обнаружения военнослужащего», — сообщили в министерстве.