Прокуратура распространила информацию об убийстве в Мингячевире.

Как сообщили в Мингячевирской городской прокуратуре,поступила информация о преднамеренном убийстве Орхана Керимова 18 ноября.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый Керимова Элван Гасымов во время конфликта убил Орхана Керимова, выстрелив в него 5 раз из пистолета «Макаров».

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса.

Элван Гасымов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия.