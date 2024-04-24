Мингячевир готовится к крупному спортивному событию — 30 апреля здесь стартует международная регата «Кубок Президента – 2024», посвященная памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что регата «Кубок Президента» уже второй год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).

Как сообщили # в Федерации каноэ и гребли Азербайджана, в соревнованиях примут участие команды из более чем 20 стран.

Наряду с Азербайджаном свои силы испытают гребцы из Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Официальный парад регаты состоится 30 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире.

Церемония открытия международной регаты «Кубок Президента – 2024» и первые состязания назначены на 1 мая на исторической земле Азербайджана — Суговушане.

Так, на Суговушанском водохранилище пройдут заплывы на байдарках и каноэ на дистанции 200 и 500 метров.

Регата продолжится 2–3 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться на байдарках, каноэ и академических лодках.

3 мая в Мингячевире пройдет церемония закрытия международной регаты «Кубок Президента – 2024» и награждение победителей. Завершится вечер концертом популярной исполнительницы Hiss.