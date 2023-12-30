Болгарская «столица юмора» город Габрово встретит Новый год 30 декабря. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Нестандартная дата для празднования стала для жителей города традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за «баснословных гонораров», которые просят артисты в канун Нового года.

Так, в субботу в 19:00 по местному времени на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта состоится праздничный фейерверк.