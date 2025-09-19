Европейская комиссия предложит запретить импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, на год раньше, чем планировалось, сообщили Reuters источники в Евросоюзе. Летом Брюссель представил план по полному отказу от российского ископаемого топлива к началу 2028 года. Но теперь президент США Дональд Трамп требует от Европы перестать покупать нефть и газ у России в качестве одного из условий для введения Вашингтоном более жестких санкций против нее.

В пятницу ЕК представит предложения по 19-му пакету санкций. Ожидается, что новые ограничения коснутся теневого танкерного флота, помогающего транспортировать российскую нефть, криптовалюты, российских и центральноазиатских банков, китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также экономических зон – таможенной лазейки, используемой Москвой для импорта товаров двойного назначения для своего ВПК.

Что касается российского газа, то ускоренное введение запрета на СПГ стало «приоритетом» после разговора председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Трампом во вторник, рассказал один из источников Reuters.

Крупнейшими его покупателями являются Испания, Франция и Бельгия – но это потому, что там расположены основные мощности для приема и разжижения газа. В дальнейшем он отправляется по трубам в том числе в другие страны ЕС. Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил Reuters, что правительство страны работает над сокращением импорта российского СПГ и диверсификацией поставок, в том числе за счет закупок в США.

В 2024 году поставки российского газа в ЕС составили около 55 млрд кубометров, что почти втрое меньше, чем в довоенном 2021 году. Доля России в газовом импорте ЕС сократилась за этот период с 42% до 19%. Однако импорт СПГ вырос в прошлом году на 18% по сравнению с 2023 годом.

ЕК хочет ввести запрет на заключение краткосрочных контрактов со следующего года. Европейские компании также настаивают, что решение о прекращении поставок по долгосрочным контрактам должны принять власти ЕС, чтобы им не пришлось платить огромные штрафы за разрыв договоров. (moscowtimes.ru)