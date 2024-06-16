Восемь из 10 человек, пострадавших при пожаре на лодке у берегов Куры в Мингячевире, выписаны домой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что после инцидента в Мингячевирскую городскую центральную больницу были госпитализированы 10 человек с ожогами, им была оказана соответствующая помощь.

«Восемь человек, состояние которых было удовлетворительным, выписаны домой на амбулаторное лечение. Два человека продолжают лечение, их состояние стабильное», — сообщили в TƏBİB.

По факту в городской прокуратуре начаты проверки.