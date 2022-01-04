Производители муки и хлеба страны выступили с коллективным обращением в связи с повышением цен.

В обращении рост цен объясняется ростом мировых цен и импортом значительного количества зерна.

В результате этого, оптовая цена 50-кг мешка муки вырастет до 36 манат (было 28 манат). В результате, цена буханки хлеба вырастет на с 30-ти до 40-45 гапик, говорится в обращении.

Осознавая свою важную роль в обеспечении продовольствием наших граждан, мы заявляем, что, хотя цена на муку будет согласована с текущей ценой на продовольственную пшеницу, мы мобилизуем все наши усилия, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не поднимались выше уровня, который был установлен на уровне до периода сбора урожая в 2022 году. Мы призываем к солидарности всех участников цепочки поставок продуктов питания, говорится в обращении. (Туран)