Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные небольшие дожди.

Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 33-38° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.