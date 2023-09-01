В Баку и на Абшеронском полуострове 2 сентября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром, вероятно, периодически пройдут дожди.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-23°, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневное время, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди ливневого характера. Вероятно, в отдельных местах осадки будут интенсивными, пройдут грозы, град. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 14-19° тепла.