Про дедушку Никола Пашиняна, Гарегина Нжде и Sputnik

Половинчатые меры приводят к половинчатым результатам. Это аксиома. Вспомнить о ней необходимо в России. В СМИ этой стране, к ужасу официального Еревана, все чаще указывают на неуместность политики героизации фашистов, которую давно уже взяла на вооружение Армения. В очередной раз эта тема всплыла в российских СМИ после того, как премьер-министр РА Никол Пашинян решил похвастаться своим «героическим дедушкой», назвав его имя, место службы и предполагаемой смерти.

Сразу после этого, армянское издание «Иравунк» обнаружило, что «героизма» в действиях дедушки армянского премьера было, мягко говоря, мало. Ибо, воевал он на стороне гитлеровской Германии. А обобщённый электронный банк данных – Мемориал, содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, подтвердил информацию и документы о том, что дед премьер-министра РА некто Николай Пашинян состоял на службе в германском Вермахте и сотрудничал с нацистскими властями. Говоря конкретнее, единственный в селе Енокован в Тавушской области Армении Никол Пашинян погиб в 1943 году в боях с Красной армией в чине рядового армянского легиона германского Вермахта.

Естественно, что на данную тему решили высказаться многие российские издания. Например, «Лента.ру» опубликовало текст под названием «Тайна деда: На чьей стороне воевал предок Никола Пашиняна», а «Газета.ру» в материале «Тайна Пашиняна» совершенно справедливо указало на то, что игнорирование Пашиняном едва ли не главной обсуждаемой в стране темы кажется даже его сторонникам позицией не слишком убедительной. Кроме того, «Московский комсомолец» выдал статью «Скелет в семейном шкафу Никола Пашиняна».

Наконец, «Свободная пресса» в статье «Деда Никола Пашиняна обвинили в сотрудничестве с нацистами» справедливо напомнила о том, что Гарегина Нжде в современной Армении считают одним из основателей государственности, закрывая глаза на его националистические идеи и сотрудничество с нацистской Германией. Указывается, что еще с 1940 года Нжде способствовал формированию армянских батальонов в составе Вермахта, затем он вошёл в Армянский национальный совет, сформированный в Берлине. После войны он был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме в 1955 году.

Все это хорошо и правильно. Но в то же время, в РФ по прежнему функционирует такое СМИ, как газета армян России «Еркрамас». Да, та самая, которая выходит в российское информационное поле со слоганом нациста Гарегина Нжде «Ни дня без борьбы с турком». То есть, если МИД РФ в свое время резко осудил открытие памятника Гарегину Нжде в центре Еревана, если в РФ часто и по делу говорят о недопустимости героизации фашистов и их пособников, осуждая лично Гарегина Нжде и ссылаясь на данные о нем в российских архивах, то уместно было бы обратить внимание и на «Еркрамас», который популяризирует этого пособника Гитлера и сеет ненависть к азербайджанцам и туркам.

Увы, в этом замечено не только данное издание. Есть же и новостное агентство Sputnik, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня», главным редактором которых является Маргарита Симоньян — символ фейковой и провокационной журналистики. Напомню, что Sputnik, наряду с «Россия сегодня», часто указывают в различных докладах западных организаций как орган пропаганды. Агентство обвиняется рядом высокопоставленных лиц из западных стран в пропаганде. В частности, об этом заявил и действующий президент франции Эмманюель Макрон, сказав, что это орган влияния и пропаганды.

Служба безопасности Швеции обвинила данные СМИ в распространении дезинформации и фальшивых новостей. Кроме того, Европейский парламент, согласно его резолюции 2016 года, признает Sputnik наравне с RT, информационной угрозой Евросоюзу и его партнерам. И данное СМИ, я про Sputnik, активно используется в информационной войне против целого ряда стран, включая Азербайджан. Одно то, что есть Sputnik-Карабах, являющийся рупором оккупантов и сепаратистов, является доказательством неуважения к территориальной целостности нашего государства.

Кроме того, отдельно стоит отметить и Sputnik-Армения, где часто публикуются статьи откровенно оскорбительного толка, в адрес азербайджанцев и турков. Приведу пример. Некий Сергей Баблумян, в свое время ударившись в воспоминания о роли Анастаса Микояна в становлении и развитии пищевой индустрии в СССР, умудрился перейти к использованию выражений, от которых за версту несет ксенофобией и нацизмом. То он придумал, судя по всему не поднимаясь со стула, «анекдот», в котором обозвал всех проживавших в СССР турков, дураками. То, продемонстрировал свое нутро хама и азербайджанофоба, вспоминая выпускавшиеся в СССР холодильники. «Страна начала использовать холодильники «ЗИЛ», «Саратов», «Орск» и, прошу прощения, «Бакы»», написал он. Что это, как не открытая, демонстрирующаяся в российском СМИ, в его армянском филиале, ненависть к азербайджанцам и туркам? Мы понимаем, что главный редактор в Sputnik — точно такая же армянская националистка, туркофоб и азербайджанофоб Маргарита Симоньян, но всему же должна быть мера. А ее, увы, нет.

Более того, вопреки всем многочисленным фактам анти-азербайджанской направленности данного российского СМИ, оно продолжает вещать в нашей стране. Плюс, есть и Sputnik-Азербайджан, во главе которого стоит такая провокационная фигура, как Азиз Алиев. Ясное дело, что этот персонаж никогда не позволит себе возразить против существования Sputnik-Карабах, против оскорбительных текстов об азербайджанцах и турках в Sputnik-Армения. Его поведение понятно, а вот то, почему до сих пор в нашей стране не задумались о целесообразности функционирования российского СМИ, которое, по сути, разделяет азербайджанофобские и туркофобские взгляды того же Гарегина Нжде, вопрос открытый. Уверен, что бороться со всеми этими явлениями нужно полноценно и всесторонне. А не ситуативно и выборочно. И вне зависимости от того, что Никол Пашинян произнесет в оправдании своего деда, служившего в Вермахте.