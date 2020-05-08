Призыв к аннексии

Действующие власти США решились на очередную выходку в такой чувствительной сфере как палестино-израильские отношения. Для чего именно это сделано, пока непонятно. Посол США в Израиле Дэвид Фридман призвал премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в интервью изданию The Jerusalem Post.

По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа.

После чего Фридман «позволил» Израилю аннексировать указанные в «сделке века» части Западного берега после 1 июля 2020 года. При этом посол США отметил, что итоговое решение остается за Израилем.

Напомним, 28 января Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал президент США, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица будет располагаться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы этот план не приняли, поскольку он лишает их права на те территории, которые предусмотрены резолюциями, принятыми ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас план также решительно отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.

В 1967 году на исторических территориях Иудея и Самария на Западном берегу реки Иордан незаконным образом были основаны израильские поселения. Совбез ООН признает их оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Но интересно, что стоит за новым заявлением американского посланника? На что тут расчет? Создание очередной эскалации? Ведь палестинцы уже отвергли несколькими месяцами ранее «сделку века». Тем более, Фридман произнес это в ситуации, когда днем ранее уже произошел взаимный обстрел ракетами между ХАМАС и армией Израиля.

Сначала радикалы выпустили одну ракету, которая разорвалась в незаселенной местности. О пострадавших, разрушениях и материальном ущербе не сообщалось. Затем Израиль нанес удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. «Это был наш ответ на атаку, совершенную ранее», — пояснили в пресс-службе армии еврейского государства.

Но после интервью Фридмана арабы тоже с ответом затягивать не стали. Палестинская администрация отвергает заявление посла США о готовности Вашингтона признать аннексию территорий Западного берега реки Иордан Израилем и обещает в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство ВАФА.

«Израиль и США не имеют законных прав на аннексию, которая также противоречит международному праву и нелегитимна. Президент Махмуд Аббас подчеркнул, что все соглашения и договоренности с Израилем и Америкой будут аннулированы, если Израиль объявит об аннексии», — заявил агентству представитель палестинского лидера Набиль Абу Родейна.

Палестинское руководство также осудило объявленное в среду решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.

И, конечно, незаконный призыв действующей правящей команды США моментально вызвал соответствующую реакцию противоположного лагеря, от которого в новые президенты страны баллотируется Джозеф Байден.

Бывший вице-президент США и ведущий кандидат в президенты от демократов заявил Jewish Telegraphic Agency, что для израильско-палестинского мира крайне важно заставить Израиль не предпринимать односторонних действий по аннексии Иудеи и Самарии, а также Иорданской долины. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Байдена, если он выиграет на выборах, то в качестве президента сразу же возобновит помощь Америки палестинцам, откроет консульство США в Иерусалиме, которое обслуживало главным образом палестинцев, а также попытается вновь открыть миссию Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Байден отметил, что «возобновит многолетние усилия по оказанию экономической помощи и помощи палестинцам, которые администрация Трампа остановила». То есть, Байден выступает против аннексии арабских территорий в пользу строительства новых еврейских поселений, что в целом укладывается в традиционную ближневосточную стратегию демократов, которые всегда старались сохранять паритет в соблюдении Америкой интересов как евреев, так и палестинцев.