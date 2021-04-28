Приостановлен процесс создания памятника Бабеку

Процесс создания памятника Бабеку приостановлен.

Об этом АПА сообщил директор ПТК Союза художников Балоглан Гусейнов.

По его словам, один этап процесса уже пройден.

«Памятник готов примерно на 40%. Однако из-за пандемии и отсутствия финансирования работа приостановлена. Возможно, в ближайшее время будут выделены средства, и процесс его создания завершится», — сказал Б.Гусейнов.

Отметим, в 2011 году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возведении в Баку памятника выдающемуся азербайджанскому полководцу Бабеку.

Автором монумента является народный художник Ариф Газиев. Он будет установлен на проспекте Бабека.