Европейский союз опубликовал на своём официальном сайте доклад «Актуальная ситуация – 2025», посвящённый политике расширения. В нём Турция названа единственной страной-кандидатом, отмеченной на карте красным цветом с пометкой «процесс приостановлен».

В документе указано, что переговоры о вступлении, начавшиеся в 2005 году, фактически остановлены из-за «серьёзного отката в сфере демократии, верховенства права, прав человека и независимости суда». Брюссель прямо заявил, что новые главы переговоров «не могут быть открыты» до устранения этих проблем.

Отдельно подчёркнуто, что в Турции сохраняются «ограничения свободы слова и преследование критиков и академического сообщества», что «неприемлемо для европейской демократии». В отчёте говорится о необходимости реформ в судебной системе, усиления борьбы с коррупцией, а также защиты прав женщин, детей и профсоюзов.

ЕС при этом отметил, что «сохраняет Турцию в качестве отдельного партнёра», несмотря на фактическую заморозку переговоров.

Для сравнения, другие кандидаты — Сербия и Черногория — названы наиболее продвинувшимися в процессе интеграции. Украина и Грузия начали переговоры в прошлом году, а Босния и Косово по-прежнему остаются «потенциальными кандидатами».

Таким образом, Турция впервые оказалась единственной страной, выделенной на карте расширения Евросоюза «красным» — как символом стагнации и политического охлаждения.