Внучка певца Элвиса Пресли, актриса и режиссер Райли Кио, стала единственной наследницей своей матери Лизы Мари Пресли. Об этом сообщает Deadline.

Решение было принято Верховным судом Лос-Анджелеса 4 августа.

В январе мать Лизы Мари и бабушка Райли Кио Присцилла Пресли оспорила последнюю волю дочери, согласно которой ее отстраняли от управления наследством. От управления наследством также отстранен экс-менеджер Лизы Мари Барри Сигел.

Источник, близкий к Лизе Мари Пресли, заявлял изданию Page Six, что Присцилла борется за упраление не более чем с целью «захвата денег». Присцилла Пресли же утверждала, что она просто пытается защитить свою семью.

Известно, что Присцилла получала $900 тыс. в год от компании Elvis Presley Enterprises, в которой не владела долей и фактически не работала. (gazeta.ru)