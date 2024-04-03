В Азербайджане приостановлен процесс перевода детей, обучающихся в дошкольных группах.

Об этом сообщили в министерстве науки и образования.

Третьего апреля с 17:00 приостановлен процесс перевода детей, обучающихся в группах дошкольной подготовки, функционирующих в общеобразовательных заведениях.

18 и 19 мая будут организованы мониторинги для оценки успехов учащихся IV и VI классов. Во избежание случаев перевода учащихся во время подготовки к мониторингу процесс перевода по IV и VI классам также будет приостановлен с 17:00 15 апреля.