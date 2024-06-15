Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.
Во второй игровой день пройдут встречи в группах А и В.
Сначала в Кельне состоится матч между сборными Венгрии и Швеции в группе А, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура — Испания-Хорватия (группа B), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Италии и Албании.
Напомним, что в стартовой игре чемпионата Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
ЕВРО-2024
15 июня
Группа А, I тур
17:00. Венгрия — Швеция
Судья: Славко Винчич (Словения)
Стадион «Рейн Энерджи», Кёльн.
Группа В, I тур
20:00. Испания — Хорватия
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Олимпийский стадион, Берлин.
Группа В, I тур
23:00. Италия — Албания
Судья: Феликс Швайер (Германия)
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд. (report)