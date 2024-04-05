Турция вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий указ подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение Турции о выходе из договора говорит об улучшении отношений с США в преддверии запланированной встречи Эрдогана и Джо Байдена в Вашингтоне в следующем месяце, отмечает Bloomberg.

Российский МИД отмечал, что Россия вышла из договора 7 ноября, но действие было приостановлено еще в 2007 году. МИД РФ сообщал, что в настоящий момент невозможно достижение соглашений в области контроля за вооружениями с участием «государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока».

По мнению российских властей, только при возвращении к «конструктивным и реалистичным позициям» стороны могут возобновить диалог. Также подчеркивается, что такой диалог станет частью усилий по формированию новой системы европейской безопасности, которая соответствует интересам России и других стран, отвергающих «диктат Запада».

Договор, подписанный в 1990 году, предусматривал обмен информацией и взаимные инспекции, но оказался в кризисе еще в эпоху Бориса Ельцина из-за разногласий Москвы и НАТО. В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДОВСЕ, а в 2015 году выход РФ де-факто стал полным: российская делегация прекратила участие в заседаниях совместной консультативной группы. 16 мая 2023 года Госдума одобрила законопроект о денонсации договора.

В ноябре прошлого года Германия приостановила участие в ДОВСЕ, однако намерена соблюдать некоторые национальные ограничения в отношении систем вооружений. Ранее о выходе из договора заявляли Великобритания и Польша. Эти страны вышли из ДОВСЕ после решения России. (moscowtimes.ru)