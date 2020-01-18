Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы

В Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои королевские титулы Его и Ее Высочеств. Пара больше не будет считаться исполняющими обязанности членами королевской семьи, а также получать на это деньги их британской казны

Напомним, в начале месяца супруги отказались от своих королевских полномочий. В среду, 8 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили в Instagram о своем намерении отказаться от обязанностей и полномочий членов королевской семьи Великобритании.

Уточняется, что изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года. Также сообщается, что супруги намерены вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 января Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий. Герцогиня Сассекская с супругом принцем Гарри опубликовали фото из Ванкувера (lenta.ru)