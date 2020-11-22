При Байдене постсоветское пространство останется сферой повышенной политической конкуренции между РФ и США

Приход Джо Байдена в Белый Дом меняет расклад в мировой геополитике. В том числе и на постсоветском пространстве. Дональд Трамп был относительно мягок в отношении Кремля и жестким в отношении ЕС и Китая. По сути, его политика – дала «передышку» России для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе и в мире.

С приходом Байдена в ЕС и в ряде постсоветских стран возникли определенные надежды на то, что Вашингтон будет все больше давить на Кремль. О том, какие ожидания по поводу Байдена в Украине, стоит ли ожидать усиления НАТО рассказал в интервью # украинский эксперт Евген Магда.

-Джо Байден стал президентом. Многие ожидают, что он вернется к обамовской доктрине внешней политики. Какую политику он будет проводить в отношении постсоветского пространства?

— Думаю, что внешняя политика Джо Байдена не будет калькой внешней политики Барака Обамы, хотя в команде 46-го президента будет немало тех, кто работал в команде 44-го. Мир с тех пор серьезно изменился, да и у нового президента США вряд ли есть желание оставаться в тени своего соратника, у которого он был вице-президентом. В основе политики Байдена будут лежать принципы, а не странная смесь авантюризма и расчетливости, как это было у Трампа. Постсоветское пространство остается сферой повышенной политической конкуренции между Россией и США, и этот факт будет определяющим для формирования политики Вашингтона в этой части планеты.

-Дональд Трамп проводил относительно мягкую политику в отношении России. Ожидаете ли вы, что Байден будет проводить более жесткую политику в отношении Кремля?

— Во время предвыборной кампании Джо Байден дал понять, что Россия, а не Китай является главным врагом Штатов. По всей видимости, в этой парадигме и будут развиваться американо-российские отношения в ближайшие четыре года. Но при этом не стоит создавать себе иллюзии, что диалог между Вашингтоном и Москвой прекратится, другое дело, что тональность этого диалога будет серьезно отличаться от той, которая была присуща общению Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

-Сегодня в ЕС заявили о новой военной доктрине. Они все же намерены действовать автономно от НАТО. Как вы видите новую военную доктрину ЕС? Против кого она будет настроена?

— На мой взгляд, военная доктрина ЕС – это элемент субъектности Европейского Союза. Механизм принятия решений внутри ЕС не дает возможности рассчитывать на оперативное реагирование на военные вызовы, правда, и пресловутая 5 статья Вашингтонского договора о создании НАТО сегодня выглядит не самым эффективным инструментом поддержания стабильности.

Отмечу, что после Brexit в ЕС осталась только одна страна с ядерным оружием – Франция – и это тоже влияет на амбиции Европейского Союза. Любая оборонная доктрина должна опираться на политическую волю, и мне трудно представить, что в Брюсселе на основе консенсуса определят такого оппонента.