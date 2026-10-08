Генеральное консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме продолжит действовать под названием Британская миссия, однако на время переговоров Лондон выводит оттуда часть своих дипломатов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Эда Милибэнда в связи с намеченным на 8 октября прекращением работы диппредставительства по требованию израильской стороны.

«После переговоров с правительством Израиля здание нашего генерального консульства закрываться не будет. С сегодняшнего дня оно будет называться Британской миссией в Иерусалиме. Британская миссия в Иерусалиме является независимой и продолжит работу, оказывая жизненно важные услуги и взаимодействуя с палестинским народом», — сообщил глава Форин оффиса.

Одновременно Милибэнд признал, что между Великобританией и Израилем «нет понимания» по этому вопросу. «Поэтому Великобритания временно отозвала часть сотрудников и членов их семей, чтобы обеспечить их безопасность. В ближайшие месяцы мы будем работать над восстановлением нашего присутствия в полном объеме. Пока эти переговоры продолжаются и остаются предметными, мы не будем предпринимать ответных мер», — добавил Милибэнд.

При этом он подчеркнул, что Лондон «не признает за правительством Израиля законного права закрывать генеральное консульство» в Иерусалиме, «которое работает там уже почти 200 лет» и подтвердил британскую позицию о том, что Восточный Иерусалим — оккупированная территория.

Как писали британские СМИ, ранее Лондон пригрозил ответить на действия еврейского государства высылкой 30 израильских дипломатов из Великобритании.