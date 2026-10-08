Прокуратура Нью-Йорка 8 октября планируют предъявить новые обвинения захваченному США лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес. С таким утверждением выступил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, новые обвинения могут быть связаны с утверждениями о якобы имевшими место пытками американских граждан, находившихся под стражей на территории Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в отношении Мадуро «предстоят и другие судебные процессы», в том числе «возбуждение других дел».