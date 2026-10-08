Американские военные подготовили для президента США Дональда Трампа новые варианты проведения масштабных боевых операций в Иране. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, президент и его команда по нацбезопасности обсудили возможность возобновления военных операций в ближайшие недели перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября.

По его данным, члены команды Трампа по национальной безопасности обсудили стратегию США в отношении Ирана и йеменских хуситов на встрече в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе. После нее американские военные подготовили новые варианты операций в Иране. Никаких решений пока не принято, отметили источники.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по иранским объектам, которые можно было бы осуществить до промежуточных выборов в Конгресс. По их данным, окончательное решение еще не принято, но Трамп может отдать приказ о нанесении ударов до дня голосования. Источники отметили, что масштабы и цели потенциальных ударов, как и вопрос, стоит ли их наносить, все еще обсуждаются.