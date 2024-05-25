НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора, если Россия совершит масштабные кибератаки против одной из стран альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Economist.

«Если они (кибератаки) будут масштабными, то мы сможем задействовать статью 5 и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он.

Согласно пятой статье НАТО, в случае нападения на одно из государств — членов блока другие партнеры по объединению должны считать это нападением на весь Североатлантический альянс. Для помощи они получают право предпринимать действия, «которые посчитают необходимыми», в том числе военные.

В начале мая ЕС и НАТО распространили совместное заявление, в котором говорилось, что Москва осуществляла «вредоносную деятельность» в киберпространстве против Германии и Чехии. Евросоюз и альянс строго осудили «кампанию кибератак» против официальных Берлина и Праги и напомнили, что ранее аналогичным кибератакам подверглись государственные структуры и агентства в Польше, Прибалтике, Словакии и Швеции. Ответственными за атаки были названы хакеры группировки APT28 (Fancy Bear), связанной с российскими спецслужбами.

В альянсе при этом пообещали противостоять угрозам кибербезопасности коллективно и индивидуально, а также заверили, что подобные действия Москвы не заставят союзников отказаться от помощи Украине.

Тогда же МИД ФРГ вызвал российского посла в связи с атакой, совершенной российскими хакерами в 2023 году, когда были взломаны электронные почтовые ящики депутатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ — правящая немецкая партия). В начале апреля глава Минтранса Чехии Мартин Купка заявил, что власти страны подозревают Россию в «тысячах попыток ослабить транспортную систему» с помощью кибератак. Хакерская кампания, стартовавшая после вторжения России в Украину, направлена против систем сигнализации, а также железнодорожного перевозчика Ceske drahy, отметил министр. (moscowtimes.ru)