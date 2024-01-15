В Великобритании заявили, что большинство кибератак на британские компании исходят из России и Китая. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание Independent.

По его словам, в прошлом году почти треть британских предприятий пострадали от киберугроз. Ущерб для экономики страны исчисляется миллиардами фунтов стерлингов.

Россия и Китай опровергли обвинения в кибератаках на объекты в Британии. Российская сторона неоднократно призывала Лондон к сотрудничеству в сфере кибербезопасности.