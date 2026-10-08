Госсекретарь США Марко Рубио считает, что в настоящее время перспективы урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров не просматриваются.

Как передает #, об этом изданию Kathimerini сообщил Рубио.

По его словам, сейчас стороны находятся в «стратегическом тупике», который чреват опасностями.

«Стратегические тупики могут быть разрешены только двумя путями: либо путем переговоров, либо путем эскалации одной или обеими сторонами, которая в конечном итоге выходит за рамки первоначального конфликта», — отметил госсекретарь США.

Рубио заявил, что на данный момент перспектив урегулирования путем переговоров не просматривается, однако США готовы сыграть любую возможную роль для достижения этой цели.

«Мы пытались в прошлом, но пока эта цель остается недостижимой, поскольку русские ставят условием полный контроль над Донецком, что Украина отвергает как неприемлемое. Мы готовы играть конструктивную роль в достижении дипломатического решения, одновременно с большой обеспокоенностью отслеживая возможность эскалации», — подчеркнул он.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность недавними атаками на корабли в Черном море.