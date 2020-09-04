Президенту «Барселоны» предъявлены обвинения в коррупции

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бертамеу обвиняется в коррупции. Об этом, как передает ТАСС, сообщает издание El Mundo.

В обвинении утверждается, что Бертомеу получал личную финансовую выгоду от сделок, совершаемых от имени клуба. По информации источника, это связано с делом о масштабных репутационных кибератаках на противников президента «Барселоны», среди которых были, например, футболисты Лионель Месси и Жерар Пике. Ранее радиостанция Cadena SER заявила, что заказчиком кибератаки стал сам клуб. Также жертвами кибератак предположительно могли стать бывшие игроки каталонской команды Хави, Карлес Пуйоль и Хосеп Гвардиола.

Сторона обвинения утверждает, что Бартомеу санкционировал оплату кампании по репутационной кибератаке, цена которой в шесть раз превышала рыночную стоимость услуги. Каталонский клуб отрицает причастность к атакам.

Бартомеу 58 лет, он занимает пост президента «Барселоны» с 2014 года. Ранее с призывом уйти в отставку в адрес Бартомеу выступил капитан «Барселоны» Месси, который намерен покинуть команду из-за разногласий с руководством. Бартомеу заявил, что готов покинуть пост президента «Барселоны», если Месси продлит контракт с клубом.