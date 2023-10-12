В Грузии продолжается следствие по делу об убийстве 14-летней девушки в азербайджанском селе Лембели Сагареджойского муниципалитета, мужчиной, который называл себя ее мужем.

Следствие предъявило обвинение матери и дяди Айтадж Шахмаровой по делу о принуждении во вступлении в брак.

По данным следствия, 27-летний Алим Садигов, который застрелил девушку 5 октября, летом 2023 года насильно увез Айтадж в село Ламбало. Девочке удалось убежать и она позвонила матери.

Следствие утверждает, что мать и дядя, у которых девочка просила помощи, решили ничего не сообщать в правоохранительные органы и настояли на ее возвращении к «мужу».

Дядя девочки задержан. Ходатайство об аресте матери на данный момент отклонено Руставским городским судом. Но обоим предъявлены обвинения в недонесении о преступлении и принуждении несовершеннолетней к браку.

Мать девочки заявила журналистам, что похититель девочки угрозами вынудил всех смириться с ситуацией. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение по нескольким статьям УК,

МВД не исключает, что в деле могут появиться и другие фигуранты, которые причастны к похищению и удержанию девушки. Со своей стороны начало проверку в школе, где она училась, министерство образования. (newsgeorgia.ge)