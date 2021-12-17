Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин извинился за ошибку во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Жеребьевка была провалом для УЕФА. Мы зависим от технологий, и, может быть, должны зависеть от них в меньшей степени. Мы всем приносит извинения. Что-то пошло не так с программным обеспечением.

УЕФА связался с поставщиком программного обеспечения, и было принято решение провести жеребьевку заново, так как мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным», – приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, что решение повторить жеребьевку было принято из-за того, что «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» были сформированы в одну пару. Дело в том, что эти клубы уже встречались на групповом этапе и не смогут сыграть между собой в 1/8 финала.

15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года пройдут первые встречи 1/8 финала. Ответные матчи первого раунда плей-офф состоятся 8, 9, 15 и 16 марта. Финальный матч пройдет 29 мая в Санкт-Петербурге.