В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Как сообщает #, 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания);

«ПСЖ» (Франция) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания);

ПСВ (Нидерланды) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Испания).

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.