32-летний вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв поделился эмоциями от результатов жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником «Карабаха» станет леверкузенский «Байер», за который ранее выступал Лунёв.

«Вызовет ли матч с бывшей командой дополнительные эмоции? Конечно, вызовет. Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше.

Является ли плюсом, что команды играли в одной группе? С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой — у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они ещё не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо (смеётся). Это «Байер» — на него надо выходить и биться.

Это самый сложный соперник? Да, определёно. Считаю, что «Байер» — один из фаворитов турнира. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. По результатам жеребьёвки сформировались следующие пары:

«Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия);

«Милан» (Италия) — «Славия» (Чехия)

«Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия)

«Марсель» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Спарта Прага» (Чехия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Байер» (Германия)

Отметим, что при жеребьёвке учитывалось, что на этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом. Победителем Лиги Европы прошлого сезона является «Севилья». В финале испанцы обыграли итальянскую «Рому». Напомним, финальный матч Лиги Европы текущего сезона пройдёт в ирландском городе Дублин на стадионе «Авива».