Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка, которая определит соперника «Карабаха», пройдет в швейцарском Ньоне в 15:00 по местному времени.

Потенциальными соперниками азербайджанской команды являются «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль» (все три команды Англии), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) и «Байер 04» (Германия).

Независимо от того, кто будет соперником, свою первую игру «Карабах» проведет дома.

Отметим, что первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные — 14 марта.