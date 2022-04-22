«Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель, а государство — как государство-победитель. Это большое счастье для всех нас, для живущих в Азербайджане, для граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом».

Об этом сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

«Осуществившие эту историческую миссию наши героические сыновья выполнили бесценный долг перед историей, перед народом, перед Отечеством. Молодежь, выросшая в период независимости, в духе патриотизма, подарила азербайджанскому народу это историческое событие, радостную весть», — подчеркнул глава государства.