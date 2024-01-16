Парламент Армении принял проект отмены присвоения почетных званий.

Как сообщает «Арменпресс», пакет поправок к Закону Республики Армения «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения» и смежным законам был принят в первом чтении на сессии НС 64 голосами при 31 против.

В настоящее время действующим законодательством определены 17 почетных званий: звания Народного артиста, Народного художника, Заслуженного деятеля искусств, Заслуженного работника культуры, Заслуженного журналиста и другие. Законопроект предлагает отменить почетные звания. Оставлено только звание «заслуженный коллектив», так как оно присваивается не отдельному лицу, а всему коллективу. Ранее выданные звания остаются действительными.

Согласно обоснованию проекта, факт присвоения звания устарел, негативно влияет на здоровую конкуренцию и даже на морально-психологическую атмосферу. В Минюсте, представившем проект, указали на опыт передовых стран, где нет института почетных званий.

Арменуи Арутюнян, заместитель министра юстиции, представившая проект, заявила, что пришло время отказаться от титулов, которые в основном являются советским наследием, поскольку признание не измеряется и не оценивается какими-либо конкретными критериями. Очевидно, что популярность, общественное признание любого автора, общественное восприятие его образа и деятельности не могут быть проверены или измерены, одобрены или отклонены каким-либо государственным органом.

Министерство заверяет, что отмена почетных званий не означает, что государство перестанет кого-то поощрять за его деятельность, будут премии в сферах.

Оппозиция была против принятия проекта.