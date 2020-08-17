Президент Германии призвал армию Беларуси не применять силу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко и армии Беларуси с призывом не применять силу против демонстрантов.
«Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров», — заявил Штайнмайер, выступая в Берлине.
«Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа», — добавил он.
По словам президента, граждане Белоруссии, которые участвуют в мирных уличных акциях, «заслуживают нашу солидарность и поддержку».
| 2020-08-17T18:37:49+04:00 17 августа 2020, 21:15|12345 (Пока оценок нет)
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