Президент Германии призвал армию Беларуси не применять силу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко и армии Беларуси с призывом не применять силу против демонстрантов.

«Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров», — заявил Штайнмайер, выступая в Берлине.

«Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа», — добавил он.