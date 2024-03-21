Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не переоценивать силу России. «Россия не так сильна, как сейчас думают. В военном отношении война России в Украине, конечно, жестока, но внутриполитически репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы. Тем важнее, чтобы Европейский Союз сплоченно и без устали поддерживал Украину против России», — заявил он, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду.

«Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы стоим сплоченно — Германия и Франция, Веймарский треугольник, весь Европейский Союз — и именно этот сигнал мы посылаем России всеми нашими решениями», — подчеркнул германский канцлер.

Шольц высказался за усиление сотрудничества в рамках ЕС в сфере производства вооружений. «Нам нужно расширение сотрудничества в сфере военной экономики, сотрудничество в деле оснащения наших стран оружием «, — заявил он. (DW)