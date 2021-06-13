Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в воскресенье в Брюссель для участия в саммите НАТО, который состоится в понедельник, 14 июня, сообщает Анадолу.

В брюссельском аэропорту «Мельсбрук» главу турецкого государства встречали постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк, постоянный представитель Турции при Европейском союзе Мехмет Кемаль Бозай, посол Турции в Брюсселе Хасан Улусой, глава турецкой военной делегации генерал при НАТО Исмаил Унер, генеральный консул Турции в Брюсселе Умут Дениз и другие официальные лица.

В поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, пресс-секретарь партии Справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, депутат от партии ПСР в Ризе и глава турецкой делегации в ПА НАТО Осман Ашкын Бак.

Встреча на высшем уровне стран-членов НАТО состоится 14 июня в столице Бельгии, Брюсселе.